Песков объяснил срыв поездки Риттера на ПМЭФ

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Ограничения США на въезд бывшего американского разведчика Скотта Риттера на территорию России могут объяснятся его статусом. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что ранее Риттер являлся сотрудником спецслужб. Он обратил внимание, что практика недопуска за пределы государства в отношении экс-разведчиков применяется во множестве стран мира.

Однако, по словам Пескова, если на Риттера не распространяются эти ограничения, то действия Госдепартамента могут расцениваться как продвижение "очередной оголтелой кампании", направленной на создание помех для возникновения контактов между гражданами США и российской стороной.

Ранее Риттер рассказал, что ему не позволили вылететь из Штатов в Россию, чтобы принять участие в ПМЭФ. Экс-разведчик заявил, что при посадке на рейс из Нью-Йорка сотрудники американской таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт, следуя приказу Госдепартамента.

В свою очередь представители департамента отказались дать комментарии по поводу ситуации с Риттером. В ведомстве лишь заявили, что не могут высказываться о статусе паспорта частного гражданина США.