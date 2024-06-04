Лавров заявил, что Россия не сможет помочь Риттеру после недопуска в страну

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Россия юридически не сможет принять какие-либо меры в связи с тем, что власти США помешали экс-разведчику Скотту Риттеру улететь в РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Глава ведомства уточнил, что неспособность российской стороны как-либо помочь бывшему сотруднику американских спецслужб связана с тем, что он не является гражданином Российской Федерации.

При этом в отношении экс-разведчика США может быть применено избирательное правосудие, считает депутат Госдумы Мария Бутина. О ситуации со снятием Риттера с рейса она высказалась в эфире радио Sputnik.

"Я думаю, что вопрос вообще серьезный очень. <…> Они граждане государства, где господствует власть глобалистов и, скажем так, крайне недемократичное правительство, и диктатура безумца (президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена. Поэтому да, скорее всего, светит (уголовная статья. – Прим. ред.)", – отметила парламентарий.

Комментируя ситуацию с Риттером, депутат обратила внимание, что в США действует закон 9–51, в соответствии с которым взаимодействие граждан страны с лицами или организациями, находящимися под санкциями, а также попытка вывезти из Штатов или ввезти в страну любые санкционные товары грозит уголовной ответственностью и лишением свободы до 15 лет. Бутина напомнила, что ее в США судили по тому же закону.

Она также уточнила, что эта законодательная норма позволяет арестовать человека, у которого есть хотя бы один друг, связанный с другим государством. При этом, подчеркнула парламентарий, не имеет значения гражданство арестованного, его мнение или публичный статус.

"В данном случае это такая же история избирательного правосудия, когда арестовать потенциально можно любого", – подчеркнула Бутина.

Ранее Риттер заявил, что ему не позволили вылететь из Штатов в Россию. По словам бывшего разведчика, во время посадки на рейс из Нью-Йорка сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт, следуя приказу Госдепартамента.

В свою очередь сотрудники американского Госдепа отказались комментировать ситуацию с Риттером. В ведомстве лишь подчеркнули, что не могут высказываться о статусе паспорта частного гражданина США.

