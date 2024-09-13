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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю на всех направлениях СВО почти 17 тысяч военнослужащих, рассказали в Минобороны России.

Так, в зоне ответственности группировки войск "Север" потери украинских войск составили до 3 520 военнослужащих, "Запад" – свыше 3 620, "Юг" – свыше 4 840. Также группировки войск "Центр", "Восток" и "Днепр" потеряли до 3 670, до 820 и до 490 бойцов соответственно.

Кроме того, за неделю на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 военнослужащих ВСУ, добавили в ведомстве.

Как заявил в беседе с радио КП бывший советник президента РФ Сергей Станкевич, ход СВО резко ускорился из-за событий в Курской области.

"То, что уже происходит на "Курском плацдарме" Украины – это превращение его в смертельную для украинцев топку, где сгорят все ресурсы, и техника, и боеприпасы, и человеческий ресурс Киева. И России не нужно форсировать уничтожение этого плацдарма", – сказал Станкевич, добавив, что лучше "держать" его до зимы.

По словам эксперта, на донецком участке в ближайшее время могут пасть Угледар, Покровск и Часов Яр.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Согласно последним данным, Киев потерял более 12,7 тысячи человек на курском направлении.

При этом замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область осуществлено при поддержке западных стран. По его словам, "образ жертвы" киевского режима был окончательно развеян агрессией украинских военных против мирного населения России.