Кабмин выделит 1 млрд руб на помощь пострадавшим от атаки ВСУ на Курскую область

Фото: 123RF/izubkov

Правительство России выделит еще 1 миллиард рублей на помощь пострадавшим в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, передает пресс-служба кабмина.

Власти подчеркнули, что всего на эти цели уже выделено свыше 8 миллиардов рублей. Кроме того, по поручению Владимира Путина ранее региону было дополнительно выделено более 3 миллиардов рублей на оказание помощи местным жителям.

"Сейчас область получает поддержку со всех уголков нашей большой страны. Чтобы преодолеть непростую ситуацию и как можно быстрее вернуться к нормальной жизни", – отметил глава правительства Михаил Мишустин.

Бои между ВС РФ и украинской армией продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Согласно последним данным, ВСУ потеряли более 12,7 тысячи человек на курском направлении.

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область осуществлено при поддержке западных стран. По его словам, "образ жертвы" киевского режима был окончательно развеян агрессией украинских военных против мирного населения России.