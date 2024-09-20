Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 15 300 военных за время боевых действий на курском направлении, заявили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве добавили, что российские силы также уничтожили 124 танка противника, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортера, 780 боевых бронированных машин, 471 автомобиль и 115 артиллерийских орудий. Помимо этого, были уничтожены 28 пусковых установок РСЗО, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, и прочая техника.

При этом за сутки ВСУ потеряли более 370 военных и 18 единиц бронетехники, уточнили в министерстве. ВС РФ также уничтожили шесть артиллерийских орудий, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, инженерную машину разминирования и семь автомобилей. Кроме того, уничтожена одна понтонная переправа.

Между тем в беседе с радио КП подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что планировавший операцию в Курской области Запад открестился от Киева после неудачи ВСУ.

"Уже можно говорить о том, что Запад открестился от этой операции и теперь просто остался в сторонке наблюдать, что же будет происходить на линии боевого соприкосновения", – сказал Марочко.

По его прогнозам, российские войска будут планомерно освобождать оккупированные территории, а также добиваться целей СВО, которые поставил Владимир Путин.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В связи с этим регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина сама приняла решение об атаке Курской области. По его словам, страны Альянса оказывают помощь Киеву, но не командуют украинскими войсками.