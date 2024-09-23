За ночь средства ПВО сбили восемь украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ночь на 23 сентября сообщал, что около полуночи в районе Каменска-Шахтинского подразделения ПВО уничтожили 3 БПЛА. По его словам, в результате падения обломков беспилотника в поле произошло возгорание сухой травы, к месту пожара незамедлительно выехали оперативные службы.

До этого, в ночь на 22 сентября, пятнадцать беспилотников ВСУ были сбиты над регионами России и акваторией Азовского моря.