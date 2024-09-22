За ночь сбиты 15 БПЛА над пятью регионами РФ и Азовским морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пятнадцать беспилотников ВСУ были сбиты за ночь над регионами России и акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Шесть БПЛА сбиты над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Ростовской области, два – над территорией Курской области, по одному – над территориями Астраханской, Белгородской и Воронежской областей", – указано в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что из-за падения обломков сбитого беспилотника в поле в Миллеровском районе загорелась сухая трава. Он подчеркнул, что на место ландшафтного пожара незамедлительно выехали дежурно-спасательные подразделения.

До этого украинский дрон, который удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, прибило к пирсу яхт-клуба "Юг" в Севастополе. Тогда на месте была проведена эвакуация, территорию оцепили.

Во время осмотра БПЛА взрывотехники спецподразделения пришли к выводу о наличии боезаряда, что указало на опасность его транспортировки. Специалисты приняли решение о его уничтожении на месте обнаружения.