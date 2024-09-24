Инфраструктура и линии газопровода были повреждены при обстреле Белгорода

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Около 40 частных домов, 21 автомобиль, а также линии газопровода получили повреждения в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Повреждения были обнаружены у 37 частных домов и 6 надворных построек, уточнил он. Хозяевам этих строений предложили на некоторое время остановиться в пунктах временного размещения, однако все они направилсь ночевать к своим близким.

"Много переживаний за свои дома, особенно переживает многодетная семья – супруги ждут пополнения, а автомобиль, который только недавно приобрели, сгорел. Но главное, что все дети целы и здоровы – остальное восстановится", –рассказал глава региона в своем телеграм-канале.

Над устранением повреждений линии газопровода уже работают газовые службы, отметил Гладков. Кроме того, в ходе атаки неподалеку от домов загорелась трава. К настоящему моменту пожарные успели ликвидировать очаги возгорания и предотвратили распространение огня.

При этом количество пострадавших в результате этого обстрела возросло до 5. По данным Гладкова, за помощью обратился мужчина с осколочным ранением ноги.

Ранее губернатор сообщил, что на месте обстрела разворачивается ситуационный центр. Помощь в нем смогут получить жители разрушенных и поврежденных домов, а также родственники раненых и остальное население подвергшегося украинской атаке района.