05 октября, 10:36Происшествия
Число раненых мирных жителей в Горловке увеличилось до 11
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В результате ударов, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала суток, пострадали 11 мирных жителей, сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Иван Приходько.
По его данным, украинский дрон совершил атаку на поликлинику.
Как сообщили в военном следственном управлении СК РФ по ДНР, с начала суток украинские военные обстреляли территорию Горловки 8 раз. При этом ВСУ использовали как беспилотники, так и ствольную артиллерию.
Так, украинский БПЛА атаковал автобус на территории Горловки, в результате чего пострадали 9 человек. Ранения получили водитель и пассажиры, однако при ударе никто не погиб, уточнял Приходько.
Он также сообщал о прямом ударе ВСУ по административному зданию.
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