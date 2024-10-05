Число раненых мирных жителей в Горловке увеличилось до 11

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В результате ударов, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала суток, пострадали 11 мирных жителей, сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Иван Приходько.

По его данным, украинский дрон совершил атаку на поликлинику.

Как сообщили в военном следственном управлении СК РФ по ДНР, с начала суток украинские военные обстреляли территорию Горловки 8 раз. При этом ВСУ использовали как беспилотники, так и ствольную артиллерию.

Так, украинский БПЛА атаковал автобус на территории Горловки, в результате чего пострадали 9 человек. Ранения получили водитель и пассажиры, однако при ударе никто не погиб, уточнял Приходько.

Он также сообщал о прямом ударе ВСУ по административному зданию.