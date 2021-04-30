Эксперты рассказали, какие авто лучше подходят для поездок на дачу

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Эксперты сервиса "СберАвто" провели исследование и установили, что наиболее популярными автомобилями для поездки на дачу являются Renault Duster, Hyundai Creta и Lada Largus. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам специалистов, к поездкам на дачу необходимо заранее подготовиться. В первую очередь стоит проконтролировать уровень технических жидкостей в машине (масло в двигателе, антифриз, тормозная жидкость), а также проверить давление в шинах, почистить или заправить кондиционер.

Помимо этого, эксперты советуют проанализировать обстановку на дорогах и выбрать более оптимальный маршрут. Для питомца лучше всего подготовить отдельное место. Кошек стоит перевозить в переноске, заранее выделив для нее место в салоне автомобиля.



Кроме того, в поездку за город специалисты рекомендуют взять буксировочный трос и провода для прикуривания автомобиля, позволяющие потратить минимальное количество времени на преодоление нештатных ситуаций.

Ранее юрист Василий Воробьев рассказал, на какие штрафы могут попасть дачники, отправляясь на свои загородные участки.

По его словам, один из пунктов, по которому человек может быть привлечен, – это нарушение правил перевозки грузов, то есть нарушение соблюдения габаритов и обозначения выпирающих габаритных грузов на автомобиле.