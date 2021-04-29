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Эксперты рассказали, как подготовить машину к путешествиям на майские праздники

Дорога длинная: как подготовиться к автопутешествиям на майские праздники
транспорт авто туризм

В текущем году многих россиян ожидают длинные майские праздники. Традиционно люди используют это время для отдыха и путешествий всей семьей. В частности, некоторые предпочитают поездки по стране на собственном автомобиле. Рассказываем, как правильно подготовить машину к дальней дороге и что обязательно нужно взять с собой.

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Что предусмотреть?

Шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев в беседе с Москвой 24 рассказал, что в любой поездке автомобилистам сыграет на руку грамотно выбранное время отправления.

"Основная масса людей на ту же дачу движется примерно в одно и то же время. Какие бывают из-за этого заторы, сами знаете. Если поехать раньше или позже, то добраться можно с меньшими трудностями и финансовыми затратами. Это важный момент", – считает Бахарев.

Если у вас мало опыта вождения за городом в ночное время по неосвещенным трассам, лучше отправляйтесь в поездку с утра. Как только у вас на такой дороге пропадает освещение, а потом разметка и края дороги, это как минимум сложная ситуация даже для опытных водителей.
Владимир Бахарев
шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности"

"Перед выездом я обязательно проставляю в навигаторе галочки, где у меня по пути есть заправки. Он показывает мне расстояния между ними, причем постоянно. Так я всегда знаю, где могу остановиться", – отметил Бахарев.

Он добавил, что не советует водителям в дальней дороге останавливаться вне специализированных стоянок и АЗС без крайней необходимости. В условиях постоянного движения других машин это небезопасно, подчеркнул специалист. Кроме того, перед путешествием обязательно кого-то предупредите, куда вы поехали и во сколько должны прибыть на место, продолжает эксперт.

"Если по дороге в Сочи везде есть связь, то на других направлениях иногда начинаются приключения. Сообщать о времени и месте прибытия важно, так как если вы не вышли на связь, то люди начнут бить тревогу. Такие договоренности могут вас спасти, если по дороге вдруг что-то случилось, а связи нет", – указывает Бахарев.

Не будет лишним положить с собой бумажные карты той местности, в которую вы отправляетесь. Они могут выручить, если по пути вдруг пропадет связь, отметил собеседник Москвы 24.

Фото: depositphotos/kalinovsky

Что проверить и поменять?

Перед дальней дорогой лучше всего сделать технический осмотр машины в сертифицированном центре, рассказал Москве 24 председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. Здесь специалисты на месте смогут указать на возможные технические неисправности и устранить их.

В первую очередь важно обратить внимание на системы, связанные с управлением, напоминает эксперт.

По возможности проверьте состояние рулевых тяг, люфт рулевого колеса. Обязательно посмотреть тормозную систему, не переклинивают ли колодки. Это напрямую связано с безопасностью поездки.
Валерий Солдунов
председатель Всероссийского общества автомобилистов

"Если машина не очень новая или не было замены в течение года, я бы рекомендовал сменить тормозную жидкость. Также лучше поменять моторное масло, чтобы оно было свежим перед поездкой", – советует Солдунов.

Помимо этого, необходимо проверить состояние ламп ближнего и дальнего света, поворотников и стоп-сигналов, говорит шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности" Владимир Бахарев.

"Если по стоп-сигналам некому подсказать, делаете следующим образом: подгоняете машину близко к стенке, жмете на тормоз, смотрите в зеркала. У вас должно быть от стоп-сигнала три отблеска – в правом, левом и центральном зеркале. Если в одном из них не отражается свет стоп-сигнала, лампочку надо заменить", – рассказал он.

Обязательно проверьте износ шин и возможное наличие порезов на них, рекомендует специалист. Кроме того, по его словам, важно учитывать и состояние дисков.

Если у вас порезанные, разбитые колеса, перед дальней поездкой их нужно поменять. Если колесо немного спускает, едем в шиномонтаж. Не надо рассчитывать, что вы приедете в Сочи и сделаете там колесо. По дороге может случиться всякое.
Владимир Бахарев
шеф-тренер экспертного центра "Движение без опасности"

Вот еще несколько советов, которые Бахарев дает всем любителям автопутешествий: проверить состояние запасного колеса или "докатки", а также обратить внимание на давление в колесах. Разница в них при экстренном торможении может привести к непредсказуемой реакции автомобиля, пояснил эксперт.

Фото: depositphotos/shiningblack

Что взять с собой?

Если автомобиль не очень новый, неплохо в дальнюю дорогу положить в машину канистру моторного масла, рассказал Валерий Солдунов.

"Существуют такие автомобили, которые "поджирают" масло. Если вы чувствуете, что такая проблема есть, лучше взять с собой запасную бутылку. В случае необходимости масло можно будет долить по дороге", – указывает эксперт.

Аналогичная рекомендация касается и тормозной жидкости. Если по каким-то причинам она вытекла из автомобиля, у вас будет запасная тара для залива, отметил Солдунов.

Не помешает в дорогу взять с собой на всякий случай и канистру бензина. По пути бывает все, и если она не пригодится вам, то может понадобиться другому водителю. Лишним это не будет точно.
Валерий Солдунов
председатель Всероссийского общества автомобилистов

К дальнему путешествию на автомобиле лучше запастись и теми вещами, которые напрямую не связаны с техническим состоянием машины. Например, Владимир Бахарев советует брать в поездку зарядные устройства и пауэрбанки. По его словам, большинство ситуаций в пути можно решить с помощью смартфона, который всегда должен быть в рабочем состоянии.

"Самая "подлая" жидкость в автомобиле – это вода, которая летит на стекла. Она всегда заканчивается ровно тогда, когда нужна больше всего. Поэтому – полный бачок омывателя и еще баклажку в багажник. Пригодится в любом случае. Если и не на стекла, то хотя бы руки помыть", – рассказал Бахарев.

Не стоит забывать и об инструментах: как минимум это баллонный ключ и домкрат. Захватите в машину и набор таблеток, которые могут вам потребоваться, а также обязательно положите в аптечку обезболивающие и минимум необходимых лекарств, подсказывает эксперт.

Помимо этого, по его словам, в наборе автомобильного туриста должен быть светоотражающий жилет. При поломке в ночное время он выделит вас на дороге для других водителей. Также не забудьте захватить побольше тряпок: протирать что-либо по пути придется очень часто, делится опытом Бахарев.

Стоит запастись и буксировочным тросом, продолжает он. Однако езда на сцепке подразумевает определенные навыки, напоминает специалист. Если их нет, лучше пользоваться услугами эвакуатора, заключил эксперт.

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