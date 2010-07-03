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Москва 24

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04:06

Ушедшую за грибами 94-летнюю женщину спасли под Можайском

происшествия

04:06

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Можайском городском округе спасатели нашли заблудившуюся в лесу 94-летнюю женщину, которая ушла собирать грибы.

Как сообщает "Мособлпожспас", инцидент произошел 25 августа в 17:00 в лесном массиве в районе садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) Барцилово-2.

В результате была организована поисковая операция. Отмечается, что работы затруднялись тем, что у бабушки не было с собой телефона.

Женщину обнаружили только около 04:00 следующего дня. С помощью носилок она была доставлена домой, где ее осмотрели медицинские работники.

Ранее пятилетнюю девочку, заблудившуюся в воскресенье, 18 августа, в лесу в Нижегородской области, обнаружили живой на четвертые сутки поисков в 1,5 километра от дома.

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происшествия

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