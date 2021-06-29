Мясников развеял миф о пользе грибов

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Грибы могут представлять опасность для организма человека. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Instagram.

Он отметил, что во многих странах шампиньоны выращивают в искусственной среде. При этом лесные грибы не собирают и не употребляют в пищу.

"Белков там (в лесных грибах) совсем мало – 3%, да и те усваиваются крайне плохо из-за высокого содержания в грибах хитина. Белки тут если и есть, то проходят транзитом через наш желудочно-кишечный тракт вместе с непереваривающимся хитином", – отметил специалист.

По словам Мясникова, в грибах есть те же витамины, что и в овощах, но они исчезают при термической обработке. Также они могут впитывать вредные вещества из почвы и воды. Из оставшихся плюсов – грибы являются низкокалорийным продуктом.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, от каких опасных заболеваний может защитить употребление малины. По словам специалиста, эта ягода содержит в своем составе уникальные вещества, которые способствуют профилактике инфаркта и инсульта.