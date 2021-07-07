Эксперты рассказали о влиянии шампиньонов на организм

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Употребление шампиньонов может продлить жизнь и замедлить старение благодаря высокому содержанию в них антиоксидантов, сообщает Pravda.Ru.
Исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания (США) утверждают, что употребление пяти шампиньонов среднего размера в день может защитить от возрастных заболеваний, таких как деменция, болезнь Альцгеймера, онкология и болезни сердца.
Исследователи сравнили количество антиоксидантов глутатиона и эрготионеина у 13 видов грибов, включая шампиньоны.
"Мы обнаружили, что, без сомнения, грибы являются самым высоким диетическим источником этих двух антиоксидантов, вместе взятых, и что некоторые виды действительно богаты ими обоими", – рассказал автор исследования Роберт Билман.
По его словам, такие соединения способны нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме человека. Это нестабильные молекулы, которые могут вызвать повреждение ДНК и хроническое воспаление.
Билман подчеркнул, что организм имеет механизмы контроля свободных радикалов, включая эрготионеин и глутатион, однако в конечном итоге накапливается достаточно свободных радикалов, чтобы вызвать повреждение, связанное с болезнями старения.
Эксперт добавил, что в странах, население которых потребляет много эрготионеина, таких как Франция и Италия, фиксируется меньше случаев нейродегенеративных расстройств. При этом в странах, где рацион питания беден эрготионеином, имеется риск развития возрастных заболеваний.
Ранее австралиец Декстер Крюгер, которому 13 января исполнилось 111 лет, раскрыл секреты своего долголетия.
По словам долгожителя, живущего в доме престарелых в Роме, штат Квинсленд, необходимо питаться три раза в день и не переставать дышать, тогда время само пройдет. Кроме того, мужчина каждый день съедает около дюжины креветок.
До этого секрет своего долголетия раскрыл 103-летний ветеран Второй мировой войны, американец Эндрю Славоник. Он рассказал, что в этом ему помогает пиво. По словам ветерана, в течение 15 последних лет каждый день ровно в 16:00 он открывает банку пива Coors Light.
Какие шампиньоны можно покупать в магазине
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