Эксперты рассказали о влиянии шампиньонов на организм

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Употребление шампиньонов может продлить жизнь и замедлить старение благодаря высокому содержанию в них антиоксидантов, сообщает Pravda.Ru.

Исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания (США) утверждают, что употребление пяти шампиньонов среднего размера в день может защитить от возрастных заболеваний, таких как деменция, болезнь Альцгеймера, онкология и болезни сердца.

Исследователи сравнили количество антиоксидантов глутатиона и эрготионеина у 13 видов грибов, включая шампиньоны.

"Мы обнаружили, что, без сомнения, грибы являются самым высоким диетическим источником этих двух антиоксидантов, вместе взятых, и что некоторые виды действительно богаты ими обоими", – рассказал автор исследования Роберт Билман.

По его словам, такие соединения способны нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме человека. Это нестабильные молекулы, которые могут вызвать повреждение ДНК и хроническое воспаление.

Билман подчеркнул, что организм имеет механизмы контроля свободных радикалов, включая эрготионеин и глутатион, однако в конечном итоге накапливается достаточно свободных радикалов, чтобы вызвать повреждение, связанное с болезнями старения.

Эксперт добавил, что в странах, население которых потребляет много эрготионеина, таких как Франция и Италия, фиксируется меньше случаев нейродегенеративных расстройств. При этом в странах, где рацион питания беден эрготионеином, имеется риск развития возрастных заболеваний.

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