Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:34

Эксперты рассказали о влиянии шампиньонов на организм

общество еда

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Употребление шампиньонов может продлить жизнь и замедлить старение благодаря высокому содержанию в них антиоксидантов, сообщает Pravda.Ru.

Исследователи из Медицинского колледжа штата Пенсильвания (США) утверждают, что употребление пяти шампиньонов среднего размера в день может защитить от возрастных заболеваний, таких как деменция, болезнь Альцгеймера, онкология и болезни сердца.

Исследователи сравнили количество антиоксидантов глутатиона и эрготионеина у 13 видов грибов, включая шампиньоны.

"Мы обнаружили, что, без сомнения, грибы являются самым высоким диетическим источником этих двух антиоксидантов, вместе взятых, и что некоторые виды действительно богаты ими обоими", – рассказал автор исследования Роберт Билман.

По его словам, такие соединения способны нейтрализовать вредные свободные радикалы в организме человека. Это нестабильные молекулы, которые могут вызвать повреждение ДНК и хроническое воспаление.

Билман подчеркнул, что организм имеет механизмы контроля свободных радикалов, включая эрготионеин и глутатион, однако в конечном итоге накапливается достаточно свободных радикалов, чтобы вызвать повреждение, связанное с болезнями старения.

Эксперт добавил, что в странах, население которых потребляет много эрготионеина, таких как Франция и Италия, фиксируется меньше случаев нейродегенеративных расстройств. При этом в странах, где рацион питания беден эрготионеином, имеется риск развития возрастных заболеваний.

Ранее австралиец Декстер Крюгер, которому 13 января исполнилось 111 лет, раскрыл секреты своего долголетия.

По словам долгожителя, живущего в доме престарелых в Роме, штат Квинсленд, необходимо питаться три раза в день и не переставать дышать, тогда время само пройдет. Кроме того, мужчина каждый день съедает около дюжины креветок.

До этого секрет своего долголетия раскрыл 103-летний ветеран Второй мировой войны, американец Эндрю Славоник. Он рассказал, что в этом ему помогает пиво. По словам ветерана, в течение 15 последних лет каждый день ровно в 16:00 он открывает банку пива Coors Light.

Какие шампиньоны можно покупать в магазине

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать