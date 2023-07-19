Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За прошедшие сутки в Москве выпало 24 миллиметра осадков, что составляет треть от июльской нормы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"За минувшие сутки в Москве выпало 24 миллиметра дождя", – сказал метеоролог.

Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД, из-за непогоды заторы в настоящее время наблюдаются на ТТК в районах Лефортовского тоннеля и Рижской эстакады, на Ленинградском шоссе в районе моста Победы. Вечером ожидается ухудшение дорожной ситуации до семи баллов.

Водителей просят быть внимательнее, по возможность отдавать предпочтение поездкам на городском транспорте. Отмечается, что на дорогах дежурит "Дорожный патруль" ЦОДД, который может оказать помощь автомобилистам в экстренных ситуациях.

В свою очередь, в Мосгорпарке сообщили, что столичные парки временно закрылись для посещения из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, закрылся и Московский зоопарк.

В Росавиации отметили, что аэропорты Москвы работают в штатном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия, но имеются незначительные задержки рейсов из-за увеличения времени обслуживания самолетов.

Ранее в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что 18 июля с 14:00 до 15:00 в столице были зафиксированы сверхинтенсивные дожди. За час в отдельных районах города выпало более четверти месячной нормы осадков.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в городе до вечера 19 июля. В среду в столице ожидается от 17 до 19 градусов тепла. Порывы ветра будут местами достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.



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