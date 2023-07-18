Почти 30 деревьев повалило в Москве из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В связи с непогодой оказались повалены 28 деревьев в различных районах столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Согласно информации, повреждения также получили 29 автомобилей.

18 июля на столицу обрушились сверхинтенсивные осадки. Более четверти месячной нормы осадков выпало в отдельных районах менее чем за час.

Больше всего зафиксировали в ЦАО (23 миллиметра), СВАО (22 миллиметра) и САО (21 миллиметр). Горожан призвали по возможности оставаться дома и быть предельно внимательными на улице.

Согласно прогнозам синоптиков, ливень в столице может прекратиться только к вечеру среды, 19 июля. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус также отметил, что в ближайшие дни москвичей ожидает похолодание, 18 июля температура поднялась до 27 градусов, однако 19 июля она упадет до 17–19 градусов.

Синоптики предупредили москвичей о ливнях с грозой до утра 19 июля