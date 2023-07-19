Очевидцы поделились кадрами непогоды в Москве. Из них следует, что на Реутовской улице и в районе Марьино на автомобили рухнули несколько деревьев.

Всего в городе повалены 57 деревьев, из-за разгула стихии повреждены 55 автомобилей.

За сутки в Москве выпала почти половина от июльской нормы осадков – 38 миллиметров. При этом в некоторых районах Подмосковья дожди наиболее интенсивные. Например, в Клину выпало 90 миллиметров осадков, что превышает норму.

Аэропорты столицы работают штатно, но есть небольшие задержки рейсов. Во Внуково задержали семь рейсов, а девять отменили. В Домодедово задержано 11 рейсов, два отменено. В Шереметьево два рейса задержали и два отменили.

Городские службы оперативно реагируют на все заявки, поступающие из-за дождя. На улицах дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока.

Москвичей призвали быть внимательными, не прятаться под деревьями и не оставлять под ними свои транспортные средства. Водителям напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Гражданам рассказали, что они могут сообщить о скоплениях воды на дорогах по номеру 8 (495) 657-87-03, также можно написать сообщение в официальной группе "ВКонтакте" ГУП "Мосводосток".

18 июля с 14:00 до 15:00 в столице были зафиксированы сверхинтенсивные дожди. За час в отдельных районах города выпало более четверти месячной нормы осадков.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в городе до вечера 19 июля. В среду в столице ожидается от 17 до 19 градусов. Порывы ветра будут местами достигать 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.