Виновника ДТП на Бутырской улице привлекли к административной ответственности

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве привлекли к административной ответственности автомобилиста, совершившего наезд на подземный переход на Бутырской улице. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"18 декабря около 02:00 на Бутырской улице в районе дома 9, корпуса 1, водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – подземный пешеходный переход", – говорится в публикации.

По данным ведомства, в результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля, которая затем сама обратилась за помощью в больницу.

В отношении водителя составили протоколы об отказе пройти медицинское освидетельствование, невыполнении требования остановить транспортное средство, выезде на полосу встречного движения, умышленном создании помех в дорожном движении, а также об отсутствии страховки и регистрационных документов на машину.

Уточняется, что автомобиль нарушителя отвезли на спецстоянку.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с автобусом на 87-м километре дороги А-107 в Богородском городском округе. По предварительной информации, водитель легковушки допустил выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель легкового авто погиб. Других пострадавших нет.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



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