ДТП с участием 14 автомобилей на трассе М-4 "Дон" произошло из-за снегопада

Фото: телеграм-канал SHOT

Четырнадцать автомобилей попали в ДТП на трассе М-4 "Дон" из-за снегопада. Об этом со ссылкой на представителя УМВД РФ по Тульской области пишет ТАСС.

По данным ведомства, инцидент произошел возле города Ефремова. Из-за столкновения грузовых и легковых автомобилей в районе 321-го километра трассы на дороге образовался 10-километровый затор.

Одной из причин ДТП называют сложные метеорологические условия, в том числе сильный ветер. В результате аварии, произошедшей 15 декабря в 01:30 по московскому времени, пострадавших и погибших нет.

"Дорожные условия сложные, скорость была маленькая", – подчеркнул источник.

Однако представители Госавтоинспекции быстро оформили участников аварии. Сейчас на трассе из-за плохих погодных условий действует пониженный скоростной режим.



В телеграм-канале госкомпании "Автодор" уточнили, что в ближайшие сутки, 15 декабря, снегопады не прекратятся на всем протяжении трасс М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД, на территории Краснодарского края ожидаются дожди.

"В связи со сложной погодной обстановкой просим водителей быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах. Соблюдайте дистанцию, скоростной режим. Не спешите, избегайте резких маневров и не мешайте работе снегоуборочной техники", – заключили в "Автодоре".

Ранее, 10 декабря, на участке трассы в Лискинском районе Воронежской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, где были 43 ребенка. Пострадали два человека. А 4 декабря в этом же регионе человек скончался от травм, полученных в результате аварии на трассе М-4 "Дон". Там столкнулись фура и колонна Росгвардии.

До этого автомобильный эксперт заявлял, что решить проблему с трафиком на российских дорогах можно было бы с помощью введения запрета на движение грузовиков по трассам в выходные и праздничные дни.

Локальные затруднения возникли на МКАД утром 15 декабря