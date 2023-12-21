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21 декабря, 23:50

Транспорт

Движение трамваев на Лефортовском мосту восстановлено

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев на Лефортовском мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Ранее задерживались трамваи № 4, 37, 43 и 50. Задержка произошла в районе остановки "Лефортовский мост" из-за автомобиля, сломавшегося на путях. Маршруты общественного транспорта были временно изменены.

До этого в Дептрансе столицы рассказали, что в ближайшие выходные изменится расписание движения поездов на МЦД-3 и МЦД-4. В частности, с 23:30 22 декабря до 09:00 23 декабря изменится расписание поездов на Нижегородском и Калужском радиусах МЦД-4.

Дептранс Москвы сообщил о снижении загруженности дорог

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