Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев на Лефортовском мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Ранее задерживались трамваи № 4, 37, 43 и 50. Задержка произошла в районе остановки "Лефортовский мост" из-за автомобиля, сломавшегося на путях. Маршруты общественного транспорта были временно изменены.

До этого в Дептрансе столицы рассказали, что в ближайшие выходные изменится расписание движения поездов на МЦД-3 и МЦД-4. В частности, с 23:30 22 декабря до 09:00 23 декабря изменится расписание поездов на Нижегородском и Калужском радиусах МЦД-4.

Дептранс Москвы сообщил о снижении загруженности дорог