Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайшие выходные изменится расписание движения поездов на МЦД-3 и МЦД-4, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным транспортного ведомства, с 23:30 22 декабря до 09:00 23 декабря изменится расписание поездов на Нижегородском и Калужском радиусах МЦД-4. На центральном участке диаметра от Кутузовской до Площади трех вокзалов поезда проследуют с увеличенным интервалом до 40 минут. На Калужском радиусе часть поездов будут курсировать по укороченным маршрутам, а интервалы движения увеличат до 40 минут, у части поездов изменится набор остановок.

Кроме того, на Нижегородском радиусе часть поездов проследует по укороченным маршрутам от и до Нижегородской и Площади трех вокзалов, интервалы движения увеличат до 20 минут, а у части поездов изменится набор остановок.

В период окна специалисты РЖД будут модернизировать станции Рижская и Площадь трех вокзалов. Для этого закроют путь в сторону Апрелевки на участке от Площади трех вокзалов до Белорусской, поезда будут следовать по пути в сторону Железнодорожной по очереди в реверсивном режиме.

В департаменте добавили, что с 21 декабря по 8 января на диаметральном маршруте МЦД-3 частично изменится расписание – интервал движения увеличится местами до 20 минут. Поезда до Ленинградского и Казанского вокзалов будут сохранены. В это время будут проводить плановые работы на диаметре.

С 19 декабря изменилось расписание ряда пригородных поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3. Это связано с модернизацией контактной сети на участке Москва-Пассажирская-Казанская – Перово.



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