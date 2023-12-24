Автомобиль сбил пешехода на Ленинградском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Ленинградском шоссе легковой автомобиль сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Сообщается, что в районе дома 19 на Ленинградском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России, от полученных травм мужчина скончался. В правоохранительных органах уточнили, что в ДТП попал автомобиль Lamborghini Urus.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на улице Поляны на юго-западе Москвы. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших также уточняются.