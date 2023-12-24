Авария с участием автомобиля и пешехода произошла на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на улице Поляны на юго-западе Москвы. Движение затруднено. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сообщается, что в районе дома 5 на улице Поляны произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Отмечается также, что движение в районе происшествия затруднено и осуществляется по двум полосам из трех.

Ранее на Каширском шоссе в Москве произошло возгорание автомобиля. Пожар случился в районе дома 52. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого авария с участием автомобиля и пешеходов произошла в Москве на 13-й Парковой улице в районе дома 25. Движение в районе происшествия было не затруднено.