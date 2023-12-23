Автомобиль протаранил автобус в Ярославской области

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Машина частично застряла в салоне автобуса после столкновения в Рыбинске Ярославской области. Об этом РИА Новости заявил представитель УМВД по региону.

Как он уточнил, по предварительной информации, четыре человека пострадали в результате происшествия – водитель автомобиля и еще трое пассажиров автобуса. Их отправили в больницу, заключил представитель УМВД.

Днем 23 декабря в Ярославской области произошло еще одно ДТП с участием автобуса, который перевозил 20 детей и 15 взрослых. По предварительной информации, водитель съехал в кювет. В результате аварии пострадали два человека, которых доставили в медицинское учреждение.



На МКАД при столкновении четырех машин погибли два человека