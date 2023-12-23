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23 декабря, 19:42

Происшествия

Машина загорелась в результате ДТП на 49-м километре МКАД

Фото: телегарм-канал "Дептранс. Оперативно"

Машина вылетела на встречную полосу и загорелась в результате ДТП на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса столицы.

Сообщается, что ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 49-го километра МКАД. В результате один автомобиль оказался на полосе встречного движения и загорелся.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

По предварительной информации прокуратуры Москвы, 20-летний водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями. После ликвидации возгорания в автомобиле обнаружены тела двух человек.

Ранее на Новорижском шоссе в Москве столкнулись 12 машин, два человека пострадали.

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