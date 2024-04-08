Лодка с детьми перевернулась при эвакуации в Самарской области

Фото: телеграм-канал Baza

В ходе эвакуации жителей села Полудни в Кинель-Черкасском районе Самарской области одна из лодок перевернулась из-за сильного паводка. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на свидетельницу происшествия.

По ее словам, днем 7 апреля спасатели проводили переброску граждан на другую сторону реки, чтобы люди успели попасть на электричку и разобраться с текущими делами. Женщина сообщила, что она вместе с двумя детьми, включая ее дочь-подростка, была эвакуирована из села. Однако внезапно лодка столкнулась с деревом и перевернулась, поэтому все люди упали в воду.

В результате, как утверждает женщина, всех удалось спасти и никто при этом не пострадал. Она также поблагодарила тех, кто надел на детей жилеты, за счет которых они не утонули.

"Сейчас дочь чувствует себя намного лучше, уехала учиться. Пока не знаю, ждем. Пробыть час в холодной воде. Последствия проявятся не сразу", – уточнила мать девочки.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв защитной дамбы, позже случился второй прорыв.

В зоне подтопления в Орске, по последним данным, оказались уже более 6 тысяч жилых домов. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались свыше 6 тысяч человек. Паводок затронул и Оренбург. В городе подтопило более 3,5 тысячи объектов и территорий. Эвакуировали с подтопленных территорий 786 человек.

