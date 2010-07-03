В МИД допустили встречу Путина и Трампа на G20 "на ногах"

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Несмотря на публичные заявления Вашингтон пока не направил четких сигналов Москве о возможности, формате и дате встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита G20, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, если конкретики так и не последует, то контакт двух лидеров может состояться, но, скорее всего, "на ногах". Он уточнил, что это лишь его размышления.

"Контакты такого уровня не готовятся в принципе путем обмена какими-то словесными комментариями в несколько свободном стиле. Здесь требуется определенная дипломатическая работа, определенные усилия", – цитирует Рябкоа РИА Новости.

В мае агентство Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп намерен встретиться с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином во время саммита G20 в июне в Осаке.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что пока никакой подготовки к встрече лидеров стран не ведется и никаких договоренностей нет.

В последний раз Путин и Трамп общались 3 мая по телефону, их разговор тогда продлился почти полтора часа. Лично политики встречались в июле 2018 года в Хельсинки.