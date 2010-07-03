Авторы социальной рекламы из Орла объяснили ошибку в слове "ветераны"

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Представители орловского рекламного агентства извинились за опечатку на социальной рекламе, посвященной заботе о ветеранах боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости.

Плакаты разместили на электронных щитах в Орле. Горожане обратили внимание на то, что ветеранов по ошибке назвали "ветеринарами".

Как объяснили в рекламном агентстве, опечатка произошла из-за автозамены при наборе текста. Специалисты уточнили, что ролик согласовали с заказчиком, которым выступило Управление по молодежной политике Орловском области. Рекламщики также отметили, что изображенный на плакате мужчина вполне "может быть ветеринаром".

В сентябре компания IKEA извинилась на рекламный слоган "Каждому свое". Решение о снятии рекламы было принято после обратной связи о двусмысленной интерпретации фразы. Как стало известно в ходе проверки, "Каждому свое" – один из самых известных слоганов нацизма.

