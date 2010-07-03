Пилот самолета случайно объявил о посадке в Москве вместо Киева

Видео: youtube.com

Пилот венгерской авиакомпании Wizzair во время объявления пункта прибытия перепутал город, в котором приземлился самолет. Он сообщил пассажирам, что лайнер сел в Москве вместо Киева. Видеозапись инцидента появилась на YouTube.

На кадрах видно, что самолет двигается по взлетно-посадочной полосе. В это время командир лайнера объявляет об успешной посадке в Москве. Через несколько секунд он понимает свою ошибку, извиняется и уточняет, что самолет приземлился в Киеве.

"Некоторые люди, включая моих друзей, были в шоке в течение пары секунд. Они твердо были уверены, что сели не на тот самолет и оказались не в том городе", – написано в комментарии к видео.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посчитал странным, что Киев прервал прямое авиасообщение с Москвой. "Я говорил, что считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся наши компании", – отметил он.

О запрете российским авиакомпаниям летать на Украину стало известно 25 сентября 2015 года. В апреле текущего года кабинет министров Украины запретил и нерегулярное авиасообщение с Россией, кроме рейсов, необходимых для работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста.

