Рязанским телезрителям случайно показали эротику

12:41
Фото: depositphotos/marcociannarel
Жителям Новомичуринска в Рязанской области пришлось несколько минут смотреть эротический канал вместо программ "НТВ". Инцидент произошел из-за того, что сотрудники провайдера кабельного телевидения "Теле-маг" перепутали кабели, проводя работы по отключению аналогового сигнала, рассказал ТАСС руководитель компании Алексей Амелькин.
"Мы начали работы по переходу на другие спутники, выдернули один кабель из ресивера, по ошибке воткнули в другой, там оказался эротический канал. Это случайно произошло", – заверил он. По словам Амелькина, путаница обнаружилась после того, как абоненты провайдера позвонили в компанию и сообщили, что вместо "НТВ" им показывают эротику. Как уточнил собеседник агентства, конфуз длился примерно 15 минут, а затем ошибку устранили.
Переход телеканалов на цифровое вещание происходит в рамках программы "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы". Федеральные каналы, входящие в первый и второй мультиплексы, осуществляют переход с аналогового сигнала в несколько этапов: 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.
Ранее американский пенсионер обвинил собаку в подписке на платный порноканал. По словам мужчины, его французская болонка по кличке Марино прыгнула на кровать и наступила на пульт от телевизора, случайно заказав подписку на порноканал Hustler за 70 долларов. Пенсионер сразу позвонил провайдеру спутникового телевидения. Ему пообещали, что исправят ошибку, однако подписку на канал так и не отключили. В итоге американец написал жалобу в Федеральную комиссию связи, где подробно описал ситуацию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: