Рязанским телезрителям случайно показали эротику

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Жителям Новомичуринска в Рязанской области пришлось несколько минут смотреть эротический канал вместо программ "НТВ". Инцидент произошел из-за того, что сотрудники провайдера кабельного телевидения "Теле-маг" перепутали кабели, проводя работы по отключению аналогового сигнала, рассказал ТАСС руководитель компании Алексей Амелькин.

"Мы начали работы по переходу на другие спутники, выдернули один кабель из ресивера, по ошибке воткнули в другой, там оказался эротический канал. Это случайно произошло", – заверил он. По словам Амелькина, путаница обнаружилась после того, как абоненты провайдера позвонили в компанию и сообщили, что вместо "НТВ" им показывают эротику. Как уточнил собеседник агентства, конфуз длился примерно 15 минут, а затем ошибку устранили.

Переход телеканалов на цифровое вещание происходит в рамках программы "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы". Федеральные каналы, входящие в первый и второй мультиплексы, осуществляют переход с аналогового сигнала в несколько этапов: 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

Ранее американский пенсионер обвинил собаку в подписке на платный порноканал. По словам мужчины, его французская болонка по кличке Марино прыгнула на кровать и наступила на пульт от телевизора, случайно заказав подписку на порноканал Hustler за 70 долларов. Пенсионер сразу позвонил провайдеру спутникового телевидения. Ему пообещали, что исправят ошибку, однако подписку на канал так и не отключили. В итоге американец написал жалобу в Федеральную комиссию связи, где подробно описал ситуацию.