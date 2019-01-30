Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:50

Россиянин завоевал восьмой "Порно-Оскар" в карьере

общество

09:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com/Алексей Маетный

Порноактер Алексей Маетный, известный под псевдонимом Маркус Дюпри, стал лауреатом премии AVN Awards 2019, прошедшей в Лас-Вегасе. Статуэтка "Порно-Оскара" стала восьмой в его карьере, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Нынешнюю награду 30-летний актер получил за победу в номинации "Лучшая сцена втроем", где снялся с Анжелой Уайт и Киссой Синс. Это при том, что он был номинирован 26 раз. В 2018 году Маетный получил целых четыре статуэтки. А в 2017-м ему досталось три "Порно-Оскара".

Свой путь в индустрии Алексей начинал в Петербурге, а затем его позвали сниматься в Европу. Заработав репутацию, он переехал в США, где и остался жить. Вскоре Маркус Дюпри женился на испанской порноактрисе Лус Абреу.

Актер признается, что трофеи, полученные на вручаемой с 1984 года премии, не только сделали его популярным, но добавили предложений о сотрудничестве.

"Вместе с этим выросла ответственность. Теперь я снимаюсь в тех картинах, где требуется игра. С сюжетом, диалогами", – поведал Маетный, добавив что на съемках ему помогает коллега.

Из-за работы у обладателя коллекции "Порно-Оскаров" почти нет выходных. Его график расписан на месяцы вперед. "Я работаю только с топовыми моделями. Все они "горячие" штучки и очень хотят любви. Но моя супруга всем дала понять, что я уже занят", – заключил лауреат премии.

А имена обладателей обычного "Оскара" мир узнает 24 февраля. На прошлой неделе были объявлены номинанты премию Американской академии киноискусств.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что просмотр порнографии негативно сказывается на сексуальном здоровье мужчин и реальных отношениях. исследователи утверждают, что любители порно страдают от эректильной дисфункции и сниженного влечения к партнерше.

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика