Россиянин завоевал восьмой "Порно-Оскар" в карьере

Порноактер Алексей Маетный, известный под псевдонимом Маркус Дюпри, стал лауреатом премии AVN Awards 2019, прошедшей в Лас-Вегасе. Статуэтка "Порно-Оскара" стала восьмой в его карьере, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Нынешнюю награду 30-летний актер получил за победу в номинации "Лучшая сцена втроем", где снялся с Анжелой Уайт и Киссой Синс. Это при том, что он был номинирован 26 раз. В 2018 году Маетный получил целых четыре статуэтки. А в 2017-м ему досталось три "Порно-Оскара".

Свой путь в индустрии Алексей начинал в Петербурге, а затем его позвали сниматься в Европу. Заработав репутацию, он переехал в США, где и остался жить. Вскоре Маркус Дюпри женился на испанской порноактрисе Лус Абреу.

Актер признается, что трофеи, полученные на вручаемой с 1984 года премии, не только сделали его популярным, но добавили предложений о сотрудничестве.

"Вместе с этим выросла ответственность. Теперь я снимаюсь в тех картинах, где требуется игра. С сюжетом, диалогами", – поведал Маетный, добавив что на съемках ему помогает коллега.

Из-за работы у обладателя коллекции "Порно-Оскаров" почти нет выходных. Его график расписан на месяцы вперед. "Я работаю только с топовыми моделями. Все они "горячие" штучки и очень хотят любви. Но моя супруга всем дала понять, что я уже занят", – заключил лауреат премии.

А имена обладателей обычного "Оскара" мир узнает 24 февраля. На прошлой неделе были объявлены номинанты премию Американской академии киноискусств.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что просмотр порнографии негативно сказывается на сексуальном здоровье мужчин и реальных отношениях. исследователи утверждают, что любители порно страдают от эректильной дисфункции и сниженного влечения к партнерше.