Россиянин завоевал восьмой "Порно-Оскар" в карьере

Порноактер Алексей Маетный, известный под псевдонимом Маркус Дюпри, стал лауреатом премии AVN Awards 2019, прошедшей в Лас-Вегасе. Статуэтка "Порно-Оскара" стала восьмой в его карьере, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Нынешнюю награду 30-летний актер получил за победу в номинации "Лучшая сцена втроем", где снялся с Анжелой Уайт и Киссой Синс. Это при том, что он был номинирован 26 раз. В 2018 году Маетный получил целых четыре статуэтки. А в 2017-м ему досталось три "Порно-Оскара".
Свой путь в индустрии Алексей начинал в Петербурге, а затем его позвали сниматься в Европу. Заработав репутацию, он переехал в США, где и остался жить. Вскоре Маркус Дюпри женился на испанской порноактрисе Лус Абреу.
Актер признается, что трофеи, полученные на вручаемой с 1984 года премии, не только сделали его популярным, но добавили предложений о сотрудничестве.
"Вместе с этим выросла ответственность. Теперь я снимаюсь в тех картинах, где требуется игра. С сюжетом, диалогами", – поведал Маетный, добавив что на съемках ему помогает коллега.
Из-за работы у обладателя коллекции "Порно-Оскаров" почти нет выходных. Его график расписан на месяцы вперед. "Я работаю только с топовыми моделями. Все они "горячие" штучки и очень хотят любви. Но моя супруга всем дала понять, что я уже занят", – заключил лауреат премии.
А имена обладателей обычного "Оскара" мир узнает 24 февраля. На прошлой неделе были объявлены номинанты премию Американской академии киноискусств.
Ранее американские ученые пришли к выводу, что просмотр порнографии негативно сказывается на сексуальном здоровье мужчин и реальных отношениях. исследователи утверждают, что любители порно страдают от эректильной дисфункции и сниженного влечения к партнерше.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.