В библиотеках и культурных центрах столицы подготовили праздничную программу к 23 Февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные библиотеки и культурные центры готовят праздничную программу ко Дню защитника Отечества. Мероприятия пройдут с 19 по 28 февраля, большинство из них будет бесплатными, передает портал мэра и правительства Москвы.

Для гостей готовят концерты, спектакли, лекции и мастер-классы на военную тематику. Всего запланировано свыше 200 различных мероприятий.

Так, 19 февраля горожанам предлагается посетить празднично-игровую программу "Я служу России", в рамках которой им расскажут о подвигах выдающихся полководцев, оружии и армейских званиях. Помимо этого, будут прочтены стихи о войне, откроется книжная выставка в библиотеке № 161.

20 февраля в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева пройдет бесплатный концерт "Песни военных лет". В пятницу москвичей и гостей столицы приглашают в библиотеку № 7 на лекцию о писателе и летчике Антуане де Сент-Экзюпери. В доме Гоголя в тот же день состоится музыкальный вечер.

Также в преддверии Дня защитника Отечества можно будет сыграть в "Морских охотников" – в библиотеке № 126 запланировано проведение военно-стратегических настольных игр. Для взрослых готовятся тактические игры по мотивам сражений Великой Отечественной войны, для детей подготовлена программа, соответствующая возрасту.

Также детей ждут мастер-классы по мастерству из цветной бумаги поделок. В частности, ребятам предложат сделать картонный корабль и самолет из спичечных коробков.

Спектакль "Ленинградское детство" покажут в центре культуры "Сцена" 22 февраля. В рамках постановки прозвучат глюкофон, ханг, перкуссия и хрустальная арфа. Непосредственно в день праздника в доме культуры "Стимул" состоится музыкальный спектакль "Балтийское гордое море", повествующий о событиях в Кронштадте в 1942 году.

Помимо этого, запланированы бардовские и творческие вечера, на которых прозвучат стихи и песни военных лет. Также всем желающим предложат продекламировать или пропеть со сцены свои любимые строчки или прочесть отрывок из военной прозы. С 20 по 24 февраля на большом экране будут показаны фильмы о войне.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил праздничную программу к 23 Февраля. Выставки

смогут бесплатно посетить военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты военных учебных заведений и кадеты.