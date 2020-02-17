В библиотеках и культурных центрах столицы подготовили праздничную программу к 23 Февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные библиотеки и культурные центры готовят праздничную программу ко Дню защитника Отечества. Мероприятия пройдут с 19 по 28 февраля, большинство из них будет бесплатными, передает портал мэра и правительства Москвы.
Для гостей готовят концерты, спектакли, лекции и мастер-классы на военную тематику. Всего запланировано свыше 200 различных мероприятий.
Так, 19 февраля горожанам предлагается посетить празднично-игровую программу "Я служу России", в рамках которой им расскажут о подвигах выдающихся полководцев, оружии и армейских званиях. Помимо этого, будут прочтены стихи о войне, откроется книжная выставка в библиотеке № 161.
20 февраля в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева пройдет бесплатный концерт "Песни военных лет". В пятницу москвичей и гостей столицы приглашают в библиотеку № 7 на лекцию о писателе и летчике Антуане де Сент-Экзюпери. В доме Гоголя в тот же день состоится музыкальный вечер.
Также в преддверии Дня защитника Отечества можно будет сыграть в "Морских охотников" – в библиотеке № 126 запланировано проведение военно-стратегических настольных игр. Для взрослых готовятся тактические игры по мотивам сражений Великой Отечественной войны, для детей подготовлена программа, соответствующая возрасту.
Также детей ждут мастер-классы по мастерству из цветной бумаги поделок. В частности, ребятам предложат сделать картонный корабль и самолет из спичечных коробков.
Спектакль "Ленинградское детство" покажут в центре культуры "Сцена" 22 февраля. В рамках постановки прозвучат глюкофон, ханг, перкуссия и хрустальная арфа. Непосредственно в день праздника в доме культуры "Стимул" состоится музыкальный спектакль "Балтийское гордое море", повествующий о событиях в Кронштадте в 1942 году.
Помимо этого, запланированы бардовские и творческие вечера, на которых прозвучат стихи и песни военных лет. Также всем желающим предложат продекламировать или пропеть со сцены свои любимые строчки или прочесть отрывок из военной прозы. С 20 по 24 февраля на большом экране будут показаны фильмы о войне.
Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил праздничную программу к 23 Февраля. Выставки
смогут бесплатно посетить военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, курсанты военных учебных заведений и кадеты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: