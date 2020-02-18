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Общество

18 февраля, 13:14

Жириновский раскритиковал отказ сделать выходным 31 декабря

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал решение правительства отклонить проект о выходном дне 31 декабря.

"Мы не согласны. Это грозит анархией. В одних регионах ввели выходной, в других – нет, на одном предприятии работают, на другом – нет. Так не годится", – заявил политик на своей официальной странице в Telegram.

Ранее сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности отклонила инициативу о закреплении выходного дня 31 декабря.

Согласно проекту, один из выходных дней в календарном году должен переноситься на 31 декабря. В комиссии же отметили, что по существующему законодательству в России уже есть возможность подобного переноса.

Так, согласно Трудовому кодексу, выходные могут переноситься "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней". В связи с этим в кабмине отметили, что дополнительного регулирования вопрос по 31 декабря не требует.

Ранее россиянам напомнили, что в связи с Днем защитника Отечества выходные дни выпадут на 22, 23 и 24 февраля. Нерабочим будет и день голосования по поправкам в Конституцию РФ.

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