В Совфеде вновь предложили сделать 31 декабря выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Член социального комитета Совфеда Сергей Леонов в ходе пленарного заседания вновь поднял тему сделать 31 декабря нерабочим днем на постоянной основе.
По его словам, фракция ЛДПР внесла в Госдуму соответствующий законопроект, чтобы миллионы граждан смогли спокойно подготовиться к празднованию Нового года. Он напомнил, что, согласно опросам, инициативу поддерживают 85% россиян.
Леонов подчеркнул, что законодатели предлагали наделить правительство обязанностью учитывать позицию большинства граждан в этом вопросе, а общее количество нерабочих дней в году при этом сохранялось бы.
Он задался вопросам, почему правительство не воспользовалось этим правом в 2020 году, когда многие устали от пандемии. По мнению сенатора, это добавило бы праздничного настроения.
Накануне первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что регионы РФ и предприятия самостоятельно смогут определить, делать 31 декабря рабочим или выходным днем.
Рязанский напомнил, что в 2020 году 31 декабря все еще будет считаться рабочим днем. Он также подчеркнул, что ряд организаций и предприятий должны работать в последний день года ради системы обеспечения жизнедеятельности или для получения дополнительной прибыли.
Ранее с предложением объявить 31 декабря в регионах выходным днем выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.
Также стало известно, что Госдума отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Депутат Ярослав Нилов отметил, что такое решение было принято только для 2021 года.
Госдума отклонила законопроект о нерабочем дне 31 декабря
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