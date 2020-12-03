В Курской области 31 декабря объявили выходным днем для госслужащих

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил, что 31 декабря в регионе будет выходным днем для госслужащих. Об этом сообщает RT.

При этом уточняется, что суббота, 26 декабря, будет рабочим днем.

Старовойт также порекомендовал подобным образом организовать работу коммерческих организаций в преддверии Нового года.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что решение о возможном выходном 31 декабря остается на усмотрение властей регионов. Представитель Кремля напомнил, что, согласно официальному законодательству, этот день остается рабочим.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что главам регионов не стоит торопиться с объявлением 31 декабря выходным днем. Депутат напомнила, что этот день могут добавить к праздникам, если он выпадает на соответствующий выходному день недели.

