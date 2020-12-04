В Татарстане 31 декабря объявили выходным днем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 31 декабря выходным днем в регионе, передает RT.

"Президент Республики Татарстан подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Согласно документу, рабочим днем определено 26 декабря", – сообщили в пресс-службе главы региона.

Уточняется, что соответствующее постановление распространяется на работников, замещающих госдолжности в регионе, а также на сотрудников, замещающих в исполнительных органах должности государственной гражданской службы и иные должности.

Муниципалитетам и госорганам, которые не относятся к исполнительной власти и другим организациям, также рекомендовано принять соответствующий рабочий график.

Ранее аналогичное решение о выходном дне приняли власти Крыма. 31 декабря в республике будет выходным для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, и работников всех подведомственных организаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что решение о возможном выходном 31 декабря остается на усмотрение властей регионов. Представитель Кремля напомнил, что, согласно официальному законодательству, этот день остается рабочим.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб советовала не торопиться главам регионов с объявлением 31 декабря выходным днем. Депутат напомнила, что этот день могут добавить к праздникам, если он выпадает на соответствующий выходному день недели.

