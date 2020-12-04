В Татарстане 31 декабря объявили выходным днем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 31 декабря выходным днем в регионе, передает RT.
"Президент Республики Татарстан подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Согласно документу, рабочим днем определено 26 декабря", – сообщили в пресс-службе главы региона.
Уточняется, что соответствующее постановление распространяется на работников, замещающих госдолжности в регионе, а также на сотрудников, замещающих в исполнительных органах должности государственной гражданской службы и иные должности.
Муниципалитетам и госорганам, которые не относятся к исполнительной власти и другим организациям, также рекомендовано принять соответствующий рабочий график.
Ранее аналогичное решение о выходном дне приняли власти Крыма. 31 декабря в республике будет выходным для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, и работников всех подведомственных организаций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что решение о возможном выходном 31 декабря остается на усмотрение властей регионов. Представитель Кремля напомнил, что, согласно официальному законодательству, этот день остается рабочим.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб советовала не торопиться главам регионов с объявлением 31 декабря выходным днем. Депутат напомнила, что этот день могут добавить к праздникам, если он выпадает на соответствующий выходному день недели.
Белгородская область объявила 31 декабря выходным днем
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: