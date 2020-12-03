В Крыму объявили 31 декабря выходным днем для госслужащих

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Власти Крыма объявили 31 декабря 2020 года нерабочим днем для госслужащих за счет переноса выходного с 26 декабря. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в четверг.

Он пояснил, что 31 декабря в республике будет выходным для госслужащих, лиц, замещающих государственные должности, и работников всех подведомственных организаций. Такую рекомендацию получили и муниципалитеты, а соответствующий указ будет опубликован в ближайшее время.

"Это уже стало доброй традицией, поскольку в этот особенный день все должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта, в окружении самых родных и близких людей, заниматься подготовкой к празднику, приятными хлопотами. Новый год – семейный праздник, а в этом году с учетом эпидобстановки особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных. В очередной раз призываю крымчан со всей ответственностью отнестись к этому вопросу, чтобы не омрачить праздничное настроение и планы на грядущий год", – написал Аксенов.

Ранее Кремль оставил на усмотрение регионов принятие решения о выходном дне 31 декабря. Белгородская, Курская и Владимирская области уже объявили 31 декабря выходным.