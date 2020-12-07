Онищенко призвал отменить длинные выходные в честь Нового года

Фото: Московские сезоны
Продолжительные новогодние праздники негативно сказываются на деятельности и здоровье россиян, считает бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Он призвал отказаться от длинных выходных. По словам парламентария, начало января является крайне напряженным для скорой помощи по всей стране.
"Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось (смягчалось. – Прим.ред.) тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет", – приводит РИА Новости слова Онищенко.
Экономика также страдает из-за новогодних праздников, подчеркнул депутат. Он добавил, что во всем мире после празднования Нового года все сразу начинают работать.
"Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до старого Нового года, до 14, но это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь-то зачем это делать", – заключил Онищенко.
Ранее представители партии "Коммунисты России" предложили продлить новогодние праздники на две недели, до 24 января. Инициатива связана с эпидемиологической ситуацией в стране.
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