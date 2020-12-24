Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе перед Новым годом

Фото: "Московские сезоны"

Рабочая неделя с 28 декабря будет сокращенной. Поскольку 31 декабря – рабочий день, который предшествует нерабочему праздничному дню, его продолжительность сократится на один час.

Отдыхать россияне будут с 1 по 10 января включительно. В некоторых регионах страны 31 декабря также будет выходным. Специалисты Роструда рассказали, что работодатели имеют право предоставить сотрудникам выходной в этот день.

Накануне Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным днем. Он выразил мнение, что такую инициативу можно поддержать на региональном уровне, поскольку на федеральном уровне это сделать в настоящее время невозможно, а на местах соответствующие полномочия есть.

Согласно действующему производственному календарю РФ, первый рабочий день 2021 года – 11 января.

Последний день 2020 года сделали выходным в Чувашии и Костромской области. Также такое решение приняли в Мурманской области, в Крыму, Татарстане и Белгородской области.

В этот день не будут работать и в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Иркутской области и Санкт-Петербурге.