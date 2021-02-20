Москвичам рассказали, как будут работать городские учреждения в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В связи с празднованием Дня защитника Отечества изменится график работы медицинских организаций и учреждений социальной сферы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.



Взрослые поликлиники, кабинеты ПЦР-диагностики и вакцинация от COVID-19

Поликлиники 21 и 23 февраля будут принимать взрослых с 09:00 до 16:00, 22 февраля медицинские учреждения будут работать на два часа дольше – до 18:00. Вызвать врача на дом в эти дни можно будет с 08:00 до 20:00, прием вызовов будет осуществляться до 19:30. Порядок оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом не изменится.

Кабинеты ПЦР-диагностики COVID-19 21 и 23 февраля будут принимать пациентов в часы работы медицинской организации (по предварительной записи). Кабинеты ИФА-диагностики также по предварительной записи примут пациентов с 08:00 до 20:00. В это же время можно будет сделать прививку от коронавируса. Круглосуточно в праздничные дни будут работать амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины.

Плазму с антителами к коронавирусу горожане смогут сделать 21 февраля с 08:00 до 13:30 в двух отделениях Центра крови имени Гаврилова. Записаться на процедуру и узнать дополнительную информацию можно по телефону +7 (495) 870-45-16 с 09:00 до 19:00.



Детские поликлиники

Поликлиники будут принимать детей 22 февраля с 09:00 до 15:00, а 21 и 23 февраля врачи будут выезжать в это же время на дом. Попасть в травматологические отделения поликлиник можно с 08:00 до 22:00.

Молочно-раздаточные пункты 21–23 февраля будут открыты с 06:30 до 15:00. Узнать подробное расписание узких специалистов детских и взрослых поликлиник можно, позвонив по телефонам горячих линий.



Женские консультации и аптеки

Специалисты будут принимать пациентов 21 и 23 февраля на базе одной из женских консультаций округа с 09:00 до 15:00. В это же время все женские консультации будут работать в предпраздничный день (22 февраля).

Ознакомиться с графиком аптек можно по ссылке.



ЗАГСы и Главархив

С 21 по 23 февраля читальные залы Главархива будут закрыты для посещения. 20 февраля принимать посетителей они будут с 09:30 до 15:00.

Столичные ЗАГСы и дворцы бракосочетания 20 февраля будут работать с 09:00 до 18:00. Дворцы бракосочетания № 1, 3 и 22 будут открыты с 09:00 до 17:00. Архивно-информационный отдел ЗАГС 20 февраля примет посетителей с 09:00 до 18:00.



Центры госуслуг "Мои документы"

В праздничные выходные центры госуслуг не будут принимать посетителей только 23 февраля. Посетить районные центры можно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Отдел МВД в центрах госуслуг будет принимать посетителей только 20 февраля с 09:00 до 15:00. Центры занятости населения в этот день будут предоставлять услуги в районных центрах "Мои документы" с 09:00 до 17:00, а во флагманских офисах – с 10:00 до 17:45.



Социальные учреждения

С 21 по 23 февраля территориальные центры социального обслуживания работать не будут. При экстренной необходимости соцработники доставят на дом продукты и лекарства, остальные услуги предоставят дистанционно.

Городские клубные пространства "Мой социальный центр" с 21 по 23 февраля будут работать только дистанционно. В таком же режиме пройдут занятия проекта "Московское долголетие".

Московская служба психологической помощи населению будет принимать в праздничные выходные только в экстренных случаях, для этого нужно позвонить по телефону неотложной психологической помощи по номерам 051 (с городского телефона) или +7 (495) 051 (с мобильного). На сайте службы также работает круглосуточный онлайн-чат.

Ранее сообщалось, что в столице в праздничные дни, 22 и 23 февраля, парковка будет бесплатной. Уточняется, что в эти дни платить за парковку не нужно будет в том числе на улицах, где действует повышенный тариф (380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час в ночное). При этом парковки со шлагбаумом останутся платными.