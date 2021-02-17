Эксперт рассказал, чем может быть опасна социальная сеть Clubhouse

Социальная сеть Clubhouse стремительно набирает популярность во всем мире. На днях одноименное мобильное приложение стало самым скачиваемым среди бесплатных программ в России. На фоне повышенного интереса активизировались и мошенники, которые уже придумали, как использовать площадку в своих целях. Рассказываем о том, чем привлекает людей новая соцсеть, а также какие опасности она скрывает.



Разговорчики в Сети

Clubhouse – закрытая социальная сеть, где общаются не привычными всем текстовыми сообщениями, а только голосом. Причем беседа проходит в режиме реального времени. Запись не ведется, поэтому ее нельзя прослушать повторно. Дискуссии разворачиваются внутри комнат‑чатов по интересам, в каждой из которых одновременно могут находиться до пяти тысяч человек.

В комнатах люди делятся на слушателей, спикеров и модераторов. Если слушателю хочется высказать свое мнение по теме, то он может "поднять руку", то есть нажать соответствующую кнопку. Его запрос должен принять модератор. Если это происходит, то человек становится спикером.

Соцсеть создали американские предприниматели, бывшие сотрудники Google, Пол Дэвидсон и Рохан Сет еще в 2020 году, в самый разгар пандемии коронавируса. За пару первых месяцев платформа смогла набрать всего полторы тысячи пользователей. Однако сейчас аудитория насчитывает несколько миллионов человек. На данный момент площадка доступна только пользователям операционной системы iOS.

Своей растущей популярностью Clubhouse во многом обязан руководителю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску и основателю Facebook Марку Цукербергу, которые присоединились к этой соцсети и тем самым подали пример многим другим. В частности, здесь уже зарегистрировались музыкант Джаред Лето, светская львица Пэрис Хилтон и актер Эштон Катчер.

Из российских знаменитостей на платформе успели засветиться юморист Михаил Галустян, блогер Настя Ивлеева, хоккеист Евгений Малкин. Не обошлось и без скандалов: аккаунт телеведущего Владимира Соловьева неожиданно заблокировали. Это, по некоторым данным, связано с коллективной жалобой на журналиста. Роскомнадзор в свою очередь потребовал восстановить аккаунт Соловьева.

Еще одна неприятность произошла с Аллой Пугачевой. Пользователи соцсети были уверенны, что именно она общалась с ними больше часа на разные темы: раскритиковала Филиппа Киркорова, похвалила Лободу и даже спела "Позови меня с собой". Однако позже супруг артистки Максим Галкин заявил, что это была не Пугачева.

Из других примечательных событий в жизни соцсети стало приглашение от Илона Маска Владимиру Путину пообщаться в одной из "комнат". На своей страничке в Twitter он написал на русском языке, что поговорить с российским лидером было бы большой честью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предложение американского бизнесмена интересным, но добавил, что сначала нужно во всем разобраться. Он также напомнил, что Путин не пользуется соцсетями и не ведет их лично.



Новая соцсеть Clubhouse стала инструментом мошенников

Площадка для "развода"?

В связи с растущей популярностью Clubhouse платформой уже заинтересовались мошенники. В интернете появилось множество продавцов приглашений в закрытую сеть. На сайтах бесплатных объявлений они предлагают инвайты по цене от 100 тысяч рублей минимум. Разобраться, кто по-настоящему может подарить "проходной билет", а кто аферист, простому пользователю довольно сложно.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов пояснил Москве 24, что ситуация, когда на волне ажиотажа возникает целый бизнес по продаже приглашений, вполне обычная. При этом, по его словам, покупателям нужно быть предельно осторожными с такими вещами, даже если инвайт предлагает сам Илон Маск.

"Там, где есть спрос, будут и мошенники, которые предлагают фейковые инвайты. Они, скорее всего, будут просить предоплату, а покупатель в итоге ничего не получит. Поэтому надо быть очень аккуратным с такими предложениями и по возможности не пользоваться ими. Даже если продавец с хорошей репутацией, не факт, что под его аккаунтом не скрывается мошенник, который взломал его учетную запись", – предупредил эксперт.

Ульянов объяснил, что при потоковых голосовых сообщениях риски утечки информации небольшие. Однако опасность представляют уязвимые места самой программы, которые есть в любой соцсети.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Что касается использования записи голоса для осуществления каких-то банковских операций, это крайне маловероятно. На данный момент у меня нет информации о компаниях, которые чисто по голосу без подтверждения других систем и проверок осуществляют реальные банковские операции. Если даже сделать слепок голоса или его синтезировать и повырезать из каких-то записей, то это ничего не даст, по крайней мере, на данном этапе уровне развития этой технологии.

Вместе с тем эксперт предупредил, что медийным личностям, которые общаются в Clubhouse, из-за утечки секретной информации может быть нанесен репутационный ущерб. Подобная опасность существует и для руководителей крупных компаний.



"Руководители компаний должны щепетильно относиться к вопросам безопасности, поэтому в рамках бесед, я не думаю, что они будут раскрывать какие-то конфиденциальные сведения. Но в теории все возможно, точно также, как и в других каналах коммуникации", – отметил он.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью Москве 24 заявил, что любые факты мошенничества в социальных сетях должны подлежать соответствующему наказанию. Однако, по его словам, о каких-то подобных ситуациях в Clubhouse он не знает.



Рассадник негативного контента?

Российские общественники заявили, что Роскомнадзору и правоохранительным органам нужно контролировать Clubhouse точно так же, как и остальные соцсети. По мнению члена Общественной палаты (ОП) РФ Артема Кирьянова, платформа должна исполнять российские законы и не допускать распространения запрещенного контента.





Артем Кирьянов член Общественной палаты (ОП) РФ Надо задуматься о фиксации того, что происходит в приложении. При наличии историй, беспокоящих или пользователей, или социальные группы, нужно будет постоянно отслеживать, в режиме онлайн записывать то, что происходит, уже с внешнего носителя.

Что касается контроля за самой площадкой, то Александр Хинштейн напомнил: с 1 февраля в России начал действовать закон, согласно которому соцсети обязаны осуществлять мониторинг и удалять негативный контент. В этом смысле Clubhouse не является исключением.

"Эта задача возложена в первую очередь на владельцев социальных сетей. У Роскомнадзора также есть право проверять и реагировать на все факты, когда публикуется и демонстрируется негативный контент", – пояснил собеседник Москвы 24.

При этом парламентарий заявил, что на данный момент вопрос контроля за контентом в режиме прямой трансляции остается открытым.