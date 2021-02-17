Новая соцсеть Clubhouse стала инструментом мошенников

Социальная сеть Clubhouse набирает популярность не только у пользователей, но и у мошенников. Они уже придумали, как использовать ее в своих целях.

В интернете появились объявления о продаже приглашений на закрытую платформу. Они, как предупреждают эксперты по кибербезопасности, могут быть фальшивыми. Подделывают не только так называемые инвайты, но и само приложение.

Фейковые версии могут заносить на устройства вирус и собирать персональную информацию пользователей, предупреждают специалисты. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.