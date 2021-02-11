Летевшие в Нальчик пассажиры были возмущены посадкой в Астрахани

Пассажиры возмутились корректировке рейса Внуково – Нальчик. О том, что рейс летит транзитом через Астрахань, людям сообщили уже в самолете. Недовольных тем, что время в полете увеличится вдвое, да еще и взлет с посадкой надо будет пережить дважды, оказалось немало.

Некоторые захотели покинуть лайнер еще в Москве, но тут уже сотрудники авиакомпании попытались удержать разбегавшихся пассажиров. Происходящее сняли на смартфон и выложили в Сеть.

Как говорят пассажиры, ситуация возникла из-за некоего влиятельного человека, которому срочно нужно было в Астрахань. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.