Автобус №89 на западе Москвы временно отменят с 15 февраля

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Автобусный маршрут №89 на западе Москвы будет временно временно отменен с 15 февраля в связи со строительными работами, сообщает ГУП "Мосгортранс".

"С 15 февраля маршрут автобуса №89 "Улица Герасима Курина – Метро "Славянский бульвар" временно прекращает свою работу", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что такие изменения будут действовать до окончания строительных работ.

Ранее стало известно, что частичное закрытие станции "Каширская" столичного метро продлили до 31 августа. Поезда не будут останавливаться при движении в направлении центра Москвы. В Дептрансе объяснили, что для подъезда к "Каширской" с юга Москвы потребуется проследовать до "Коломенской", а затем сесть на поезд в обратном направлении. Для проезда с "Каширской" в центр столицы потребуется сделать пересадку на "Кантемировской".