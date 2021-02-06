Частичное закрытие станции "Каширская" столичного метро продлили до 31 августа

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Поезда не будут останавливаться на стации метро "Каширская" Замоскворецкой линии при движении в направлении центра Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы продолжаем реконструкцию "Каширской" Замоскворецкой линии. С 9 февраля по 31 августа на ней не будут останавливаться поезда, следующие в центр", – уточнили в ведомстве.

В Дептрансе объяснили, что для подъезда к "Каширской" с юга Москвы потребуется проследовать до "Коломенской", а затем сесть на поезд в обратном направлении. Для проезда с "Каширской" в центр столицы потребуется сделать пересадку на "Кантемировской".

На платформе по-прежнему будут доступны выходы три и четыре, первые два пока останутся закрытыми.

Ранее сообщалось, что частичное закрытие "Каширской" вводится до 8 февраля. Ограничения необходимы для интеграции станции в состав Большой кольцевой линии. По прогнозам экспертов, после запуска этого направления пересадка на "Каширской" разгрузится на 12%.

