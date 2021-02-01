В Тюмени неизвестные выпустили сигнальную ракету в совершавший посадку самолет

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Светосигнальную ракету выпустили неизвестные в сторону совершавшего посадку самолета в аэропорту Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Выпущена светосигнальная ракета зеленого света. По данному факту проводится доследственная проверка по признакам преступления по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство")", – заявили в СК.

В аэропорту пояснили, что все прилетевшие самолеты приземлились штатно.

Ранее транспортная прокуратура начала проверку по факту ослепления лазером пилота пассажирского лайнера авиакомпании "Руслайн" при заходе на посадку в аэропорт Пулково. По предварительным данным, экипаж доложил об ослеплении лучом зеленого цвета. Несмотря на инцидент, лайнер успешно приземлился.