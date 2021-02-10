Аэропорт в Курске задерживает рейсы из-за снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорт в Курске из-за сильного снегопада не отправляет рейсы. Задержан вылет Курск – Москва, заявили ТАСС представители авиагавани.

"Аэропорт не отправляет самолеты, рейс Курск – Москва (Внуково) из-за непогоды задержан до 20:15, пока ожидается прибытие борта из Санкт-Петербурга", – указано в сообщении.

Со вторника в Курской области сохраняются сильные снегопады. Согласно прогнозам синоптиков, снег будет идти в регионе до вечера 11 февраля. При этом будет дуть ветер со скоростью до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут до минус 14 градусов.

Ранее москвичей предупредили о снежном шторме. Синоптики отмечают, что видимость сократится до 500 метров и менее.