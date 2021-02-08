Зоогостиницы стали спасать кошек, чьи хозяева попали в реанимацию из-за ковида

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В период пандемии в Москве зоогостиницы стали принимать животных, которые остались дома одни из-за того, что хозяин попал в реанимацию или умер от коронавируса. Об этом Москве 24 рассказала владелица столичной зоогостиницы Зоя Кофтаенко.
"В пандемию появились случаи, когда умирает хозяин, а коллеги либо родственники устраивают животное на время в гостиницу, пока ищут ему нового хозяина", – рассказала Кофтаенко.
Владелица зоогостиницы сообщила, что иногда приходится отлавливать животных в пустой квартире, когда хозяина увезли в реанимацию из-за осложнений с коронавирусом.
"Был случай: сын проживал отдельно от мамы, оба болели ковидом, изолировались в разных квартирах. Маму увезли в реанимацию. Кошка без еды два дня сидела дома одна. Ключи у соседки. Но соседка как огня боялась заходить в эту квартиру, боялась заразиться. Нас попросили, мы приехали, взяли ключи у соседки, отлавливали кошку", – рассказала Зоя Кофтаенко.
Она также сообщила, что в ситуации, когда человек живет один, за помощью часто обращаются его коллеги. Кошку могут запереть в опечатанной квартире, для ее вызволения уже необходимо присутствие участкового и представителя ЖЭУ.
Ранее депутат Мосгордумы Игорь Бускин призвал жителей Москвы сообщать полицейским о случаях жестокого обращения с животными. По его словам, даже крупному животному сложно ответить людям, которые ведут себя грубо.
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