Авиакомпания заплатит пассажиру, которому снятся кошмары после ЧП с Ан-24

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Пострадавший при инциденте с Ан-24 в июне 2019 года получит 300 тысяч рублей от авиакомпании. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.

"Из-за аварийной посадки самолета К. получил телесные повреждения: было разбито лицо, зубы, порван мениск на правой ноге. От него поступил иск в суд о взыскании с авиакомпании компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Пострадавший добавил, что проходил длительное лечение в связи с полученными травмами", – говорится в сообщении.

Истец также рассказал, что он не может работать в прежней должности водителя из-за поврежденной ноги. Кроме того, ему до сих пор снятся кошмары из-за пережитого.

"С иском представитель компании не согласился. Он указал, что требуемая сумма компенсации завышена. Судом было частично удовлетворено исковое требование К. С ответчика взыскали 300 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Самолет Ан-24, следовавший рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск – Иркутск, потерпел крушение при посадке в аэропорту Нижнеангарска. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и столкнулось со зданием очистных сооружений. После этого самолет загорелся.