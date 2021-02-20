Высота сугробов в Москве может побить рекорд 1966 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Высота снежного покрова в Москве может побить более чем полувековой рекорд и достичь 70 сантиметров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

Глава Росгидромета уточнил, что на данный момент в столице по норме должно быть 38–39 сантиметров снега. Однако на сегодня высота сугробов составила уже 55 сантиметров.

"Мы ожидаем, что до конца февраля выпадет еще 15 сантиметров, и мы побьем рекорд по высоте", – сказал Цыганков.

Он напомнил, что последний рекорд был зафиксирован в 1966 году – тогда высота сугробов составила 64 сантиметра.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет оттепель. Специалисты ожидают потепление уже в конце февраля, однако уточняют, что оно может быть недолгим: в первых числах марта синоптики прогнозируют антициклон.