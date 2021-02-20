Высота сугробов в Москве может побить рекорд 1966 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Высота снежного покрова в Москве может побить более чем полувековой рекорд и достичь 70 сантиметров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
Глава Росгидромета уточнил, что на данный момент в столице по норме должно быть 38–39 сантиметров снега. Однако на сегодня высота сугробов составила уже 55 сантиметров.
"Мы ожидаем, что до конца февраля выпадет еще 15 сантиметров, и мы побьем рекорд по высоте", – сказал Цыганков.
Он напомнил, что последний рекорд был зафиксирован в 1966 году – тогда высота сугробов составила 64 сантиметра.
Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет оттепель. Специалисты ожидают потепление уже в конце февраля, однако уточняют, что оно может быть недолгим: в первых числах марта синоптики прогнозируют антициклон.
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